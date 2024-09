Calcio, il Modica "di rigore" sul campo della Jonica (1 a 0)

Un rigore trasformato da Luca Belluso al 23' del secondo tempo ha consentito al Modica di espugnare il terreno di gioco di Santa Teresa Riva e di battere la Jonica. Partita non facile con i padroni di casa che, nel corso del primo tempo, hanno avuto almeno due grosse occasioni per passare in vantaggio. Con questi tre punti il Modica mantiene la vetta della classifica di Eccellenza in condominio con Vittoria e Milazzo che hanno vinto entrambi.