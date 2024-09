Musumeci a Ragusa, Dipasquale (PD): che fine hanno fatto i fondi per i danni da calamità

"Peccato che chi ha organizzato la visita del ministro Musumeci alla Fiera del Mediterraneo di Ragusa non abbia pensato a invitare tutta la deputazione iblea: se fossi stato invitato non avrei perso l'occasione per chiedere al ministro che fine abbiano fatto i fondi per risarcire gli imprenditori agricoli del territorio dagli eventi calamitosi come il ciclone Athos (2012) e quello del febbraio 2023. Capiamo la proposta lanciata da Musumeci sulle assicurazioni contro i danni da emergenza climatica, ammesso che ci sia qualche società disposta a far sottoscrivere polizze di questo tipo, ma al ministro va chiesto: e i soldi per i danni subiti in passato da eventi decretati calamità naturale che fine faranno? Li dobbiamo dimenticare? Inoltre, aspettiamo ancora la moratoria per il ripianamento dei debiti delle piccole e medie imprese agricole e zootecniche. Chissà su questo come avrebbe potuto rispondere!? La visita del ministro, purtroppo, è stata la solita passerella tra amici...". Lo dichiara l'onorevole Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico all'ARS, commentando la visita del ministro Musumeci ieri a Ragusa.

Nella foto: Musumeci alla Fiera agricola di Ragusa