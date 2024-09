Metro Shuttle a Catania, domani attiva la linea Milo - via Santa Sofia

Sarà attiva da domani, martedì 1° ottobre, la nuova linea denominata “AMTS Metro Shuttle” (A-MS) che collegherà la Stazione della Metropolitana “Milo”, il polo Universitario di S. Sofia, il Policlinico ed il parcheggio S. Sofia. Il servizio, nell’ottica del potenziamento dell’intermodalità tra metro e bus, consentirà così ai passeggeri della Metropolitana di raggiungere ancora più agevolmente le sedi universitarie lungo la via S. Sofia ed i vari padiglioni del Policlinico. Inoltre, grazie alla fermata direttamente dentro il parcheggio di interscambio S. Sofia di via S. Zenone, la nuova linea potrà essere utilizzata anche dagli automobilisti provenienti dalle zone a Nord dell’area interessata, così implementando i parcheggi scambiatori a servizio della città di Catania.

Già da domani, dunque dall’attivazione stessa della nuova linea, il programma di esercizio prevede circa 80 corse giornaliere (da lunedì a venerdì) dalle 6:25 alle 20:30, con una frequenza nel periodo di punta di un bus ogni 4 minuti. Il sabato il servizio sarà garantito, anche se ad una frequenza minore.

L’attivazione della nuova linea, che interesserà ogni giorno migliaia di utenti, è frutto di un accordo di collaborazione tra Comune di Catania, Università, Policlinico ed AMTS, con l’obiettivo di rendere ancora più efficiente e sostenibile l’accessibilità dei poli di interesse universitario e sanitario della via S. Sofia, mantenendo livelli di traffico stradale più accettabili e compatibili con la presenza di emergenze, come il Pronto Soccorso.