In fuga dai domiciliari dopo una rapina a Pachino, preso: va in carcere

I Carabinieri della Stazione di Pachino hanno tempestivamente rintracciato e tratto in arresto un 41enne che era evaso dagli arresti domiciliari cui era sottoposto dal mese di agosto per avere tentato di rapinare, armato di coltello, un distributore di carburanti a Pachino. I Carabinieri, non avendolo trovato a casa all’atto del controllo, lo hanno localizzato e fermato mentre si aggirava per le vie del centro cittadino. L’uomo è stato ora associato al carcere “Cavadonna” di Siracusa.