I Carabinieri della Stazione di Pachino hanno arrestato e associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa un marocchino di 26 anni, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli. L’uomo, oggi residente a Pachino, deve scontare 4 anni e 4 mesi di reclusione per una rapina aggravata commessa nel capoluogo campano nel 2023.