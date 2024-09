Sventato assalto a portavalori nel Barese: ferito un vigilante

Un assalto a un furgone portavalori è stato sventato questa mattina lungo la statale 16 bis, all'altezza di Canne della Battaglia, nel nord Barese, nel tratto che collega Barletta a Margherita di Savoia.

Ad agire un commando armato di kalashnikov che avrebbe usato due tir per bloccare il traffico su entrambe le carreggiate.

Tra i rapinatori e i vigilanti c'è stato uno scambio di fuoco: diversi i colpi esplosi. Solo una delle guardie giurate avrebbe riportato una contusione: le sue condizioni non sono gravi. I banditi sono scappati a mani vuote. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri.