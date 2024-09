G7 di Siracusa, il ministro Lollobrigida in visita al Chocolab del cioccolato di Modica

Visita di eccellenza presso il CHOCOLAB del G7n di Siracusa del Ministro Francesco Lollobrigida che si è soffermato a lungo con tutto lo staff alla presenza del Direttore del Consorzio di tutela del cioccolato di Modica IGP Nino Scivoletto. Il Ministro ha ringraziato il Consorzio ed espresso un apprezzamento per la qualità dell’attività svolta per tutta la durata del G7, proponendo la partecipazione del Consorzio a eventi internazionali in corso di programmazione. Inoltre, in relazione alla mostra espositiva del Poligrafico dello Stato, sul Passaporto Digitale dei prodotti dop e Igp, ha annunciato una iniziativa di presentazione ufficiale nel prossimo mese di ottobre al Ministero con il coinvolgimento dell’ICQRF.