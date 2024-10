Scoperte dal Nas due aziende vinicole clandestine in provincia di Palermo

I militari del Nas di Palermo, in collaborazione con i tecnici della prevenzione dell'Azienda sanitaria provinciale del capoluogo siciliano, hanno scoperto due aziende vinicole clandestine nella provincia di Palermo. In una hanno fermato il lavoro di uno strutturato stabilimento di trasformazione dell'uva in vino privo di qualsiasi autorizzazione sanitaria, sequestrando più di 4 tonnellate di uva e mosto in fermentazione nonché l'intero stabilimento, il cui valore complessivo è di circa 60.000 euro. Al titolare è stata comminata una sanzione amministrativa di 3.000 euro. Nell'altra azienda hanno scoperto un impianto analogo, ugualmente risultato sprovvisto di autorizzazione in cui erano in fermentazione circa 5 tonnellate di uva, sottoposta a sequestro insieme a tutto l'opificio. Anche in questo caso, al titolare dell'impianto è stata elevata una sanzione amministrativa di 3.000 euro, mentre il valore complessivo del sequestro è di oltre 70.000 euro.