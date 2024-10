Infiltrazioni mafiose a Paternò? Barbagallo (Pd): Viminale invii gli ispettori

"Per quali ragioni ad oggi, nonostante i gravi fatti che riguardano l'amministrazione comunale di Paternò, il ministro degli Interni non ha ancora provveduto a disporre un accesso ispettivo per verificare o meno eventuali infiltrazioni mafiose?". Lo dice il segretario regionale del Pd Sicilia e segretario della commissione nazionale Antimafia, Anthony Barbagallo, che ha presentato una interrogazione urgente indirizzata al ministro dell'Interno,Matteo Piantedosi. "Si tratta di fatti avvenuti prima dell'estate per i quali avevamo già chiesto l'invio di una commissione prefettizia. Una richiesta che - prosegue - diventa ancora più urgente alla luce del provvedimento del Riesame che ha accolto la richiesta della Procura etnea, che ha chiesto provvedimenti restrittivi nei confronti del sindaco, di un assessore e di un terzo indagato,pur disponendo la sospensione del provvedimento. Non è più possibile tergiversare di fronte a fatti così gravi, come ilrischio di infiltrazioni mafiose. E' giusto che - conclude - sia una commissione prefettizia, nominata dal ministro, a effettuare tutte le verifiche e gli accertamenti necessari".