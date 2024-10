Alle ore 2.20 di questa mattina, agenti delle Volanti della Questura di Siracusa, in servizio di controllo del territorio, notavano due persone, successivamente identificate, di 33 e di 46 anni, entrambi siracusani in possesso di alcuni contenitori in plastica contenenti carburante.

I poliziotti accertavano che, poco prima, i due avevano asportato la benzina da uno scooter parcheggiato in viale Santa Panagia.