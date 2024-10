Lavoratore in nero in un bar di Agrigento: attività sospesa

Proseguono i controlli dell’Ispettorato nazionale del lavoro nel settore dei pubblici esercizi ad Agrigento. In un bar/pasticceria di un comune della provincia è stato trovato un lavoratore, che è risultato in nero; gli ispettori hanno quindi elevato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, per un importo di 2.500 euro. All’interno del locale sono state peraltro accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza e sono state impartite prescrizioni per l’omessa sorveglianza sanitaria e l’omessa formazione dei lavoratori. Inoltre, è stata rilevata la presenza di un impianto di videosorveglianza non autorizzato, ed è stato pertanto emesso un provvedimento di prescrizione obbligatoria volto alla rimozione dello stesso. In totale sono state elevate ammende per 8.539,23 euro, oltre alla maxi-sanzione per lavoro nero.