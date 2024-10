Termini, rubati cavi di rame alla Rete della Telecom

Nuovo furto alla rete Telecom di Termini Imerese. In contrada Canne Masche i ladri hanno portato via diversi cavi di rame e danneggiato la rete telefonica per un totale di circa 30 mila euro. Non è la prima volta che l'azienda telefonica denuncia un furto in quella zona. A fine agosto era stato messo a segno un colpo nella centrale telefonica di Buonfornello, nella stessa contrada. I ladri allora avevano portato via 50 batterie e diversi metri di cavi di rame. I danni erano stati quantificati in circa 15 mila euro. Le indagini sui due episodi sono condotte dai carabinieri.