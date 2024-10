Sanità, domani la consegna dei lavori per ospedale di Comunità a Vizzini

Saranno consegnati domani 3 ottobre a Vizzini (Catania) i lavori per la realizzazione dell'Ospedale di Comunità del paese presso l'ex ospedale di via Roma. Lo rende noto l'Asp di Catania. L'intervento, finanziato nell'ambito della Missione 6 Salute del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dovrà essere ultimato entro il mese di dicembre del 2025. L'importo complessivo del finanziamento è di 1.490.520,00 euro. Prevista alla consegna dei lavori la presenza, tra gli altri, del direttore del Distretto sanitario di Caltagirone Giovanni Guerrera. Gli ospedali di comunità sono strutturei ntermedie tra l'assistenza domiciliare e l'ospedale e hanno l'obiettivo di evitare ricoveri inappropriati alle strutture ospedaliere, supportando al meglio il processo di dimissione dalle strutture di ricovero e garantendo assistenza a pazienti con condizioni complesse. Sono 10 gli Ospedali di Comunità che saranno realizzati in provincia di Catania, ad Acireale, Adrano, Caltagirone, Catania, Linguaglossa, Mineo, Paternò, Ramacca, Randazzo e Vizzini.