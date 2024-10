Palermo Calcio, l'Under 17 Giulio La Mantia convocato nella nazionale di categoria

Giulio La Mantia, centrocampista della formazione Under 17 del Palermo, è stato convocato nella nazionale di categoria dal commissario tecnico Massimiliano Favo. Classe 2008, La Mantia si sta mettendo in luce nella squadra giovanile rosanero, agli ordini dell'allenatore Dario Golesano. Il centrocampista sarà impegnato nel "Torneo dei Gironi", in programma da venerdì 4 a domenica 6, presso Novarello Villaggio Azzurro.

(Nella foto una formazione dell'Italia Under 17)