Vittoria, Scuderi (FdI): no ai dossi artificiali in via Iannizzotto

“Dopo che con delibera di giunta comunale di Vittoria n.362 dell’8 agosto scorso è stata approvata l’installazione di dossi rallentatori in via Iannizzotto ex strada Forcone, in cui tra l’altro viene dichiarato che il tratto compreso tra via Venusti e via Torino non costituisce viabilità preferenziale dei veicoli di soccorso e di pronto intervento, classificandolo come strada residenziale, ho presentato un'interrogazione per chiedere la rimozione dei dossi rallentatori, pratica che ritengo assolutamente illegale rispetto alle norme vigenti”. E’ quanto evidenzia il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Scuderi, il quale afferma che “per declassare una strada a residenziale è necessaria una delibera di giunta o una delibera del consiglio comunale, e mi sembra che non ci sia né l’una né l’altra; da questo deduco che la forzatura di installare tali dossi derivi da scelte elettoralistiche che nulla hanno a che fare con le reali esigenze di viabilità di quella strada.