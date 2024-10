Ricercato dall'Interpool, viene catturato a Catania

Un 58enne di nazionalità ceca residente a Malta ricercato dall'Interpol è stato catturato dalla polizia in una casa vacanze di Catania. L'uomo è risultato destinatario di un mandato di arresto emesso dal Tribunale Penale di Skopje, nella Macedonia del Nord, per il reato di frode.Nel 2015 in qualità di amministratore di una società di import/export aveva omesso il pagamento delle imposte allo Stato macedone.

Gli agenti sono intervenuti nella struttura, in via Purgatorio, in seguito alla segnalazione del portale 'Alert Alloggiati' L'uomo è stato accompagnato negli uffici del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica per essere fotosegnalato. Successivamente è stato condotto presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza per essere a messo a disposizione del Presidente della Corte d'Appello di Catania e per procedere all'attivazione della procedura di estradizione.