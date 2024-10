Affonda barchino a Lampedusa, soccorsi 49 migranti

Sono 49 i migranti - sedicenti sudanesi, somali e guineani - che sono stati salvati dalla motovedetta Cp327 della guardia costiera.

Il barchino di 6 metri sul quale viaggiavano, dopo la partenza da Sfax in Tunisia, pagata 1.500 dinari, è affondato.

Tutti sono stati tratti in salvo e già portati all'hotspot di Lampedusa. I migranti hanno dichiarato di voler raggiungere la Francia e la Germania, soltanto in pochissimi hanno detto di voler restare in Italia.