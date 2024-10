Donne M5S Ars : “Ddl enti locali calpesta la dignità femminile"

“Altro che 20 per cento. La soglia di rappresentanza di genere nei comuni superiori a tremila abitanti va portata al 50 per cento. La quota attualmente prevista dal disegno di legge, addirittura inferiore a quel 40 per cento previsto nel resto d'Italia, rappresenta una gravissima offesa alla dignità e professionalità delle donne e una pericolosa marcia indietro sul terreno dell'emancipazione femminile che vanno impedite a qualsiasi costo. Per questo faremo di tutto per evitarlo, con gli emendamenti che abbiamo presentato e con l'adesione alla manifestazione di protesta programmata in occasione della discussione del ddl a sala d'Ercole”

Lo affermano le deputate del M5S all'Ars, Roberta Schillaci, Jose Marano, Martina Ardizzone, Cristina Ciminnisi e Stefania Campo.

“Ci auguriamo, e lo chiediamo con forza a tutti i deputati e le deputate – continuano le parlamentari M5S - che su questa norma si voti senza rifugiarsi nel voto segreto per meri e bassi calcoli politici. Tutti devono metterci la faccia”.

(nella foto nella da sx Campo. Ardizzone, Marano, Ciminnisi, Schillaci)