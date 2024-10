"Le Notti d’Autunno": arte e spettacoli a Modica, Monterosso, Scicli e Acate

E’ stato presentato “Le Notti d’Autunno”, cartellone di eventi realizzato interamente grazie al contributo della Regione Siciliana che coinvolge quattro comuni della provincia di Ragusa. Modica, Scicli, Acate e Monterosso Almo nei prossimi due mesi saranno teatro di alcuni eventi, soprattutto musicali e di danza, che animeranno le piazze contribuendo a quella destagionalizzazione del turismo tanto ricercata dalle amministrazioni locali e faranno da ponte tra i cartelloni estivi e quelli dicembrini in prossimità delle festività natalizie. Alla presentazione l’Onorevole Ignazio Abbate che ha voluto fortemente la realizzazione di questo cartellone, i sindaci di Modica, Acate, Monterosso Almo ed il Presidente del Consiglio Comunale di Scicli in rappresentanza del primo cittadino. Con loro anche i rappresentanti di CNA, Carmelo Caccamo, e Confcommercio, Valentina Carpenzano. Si comincia il 5 di ottobre ad Acate nell’incantevole scenario del Castello dei Principi Biscari con il concerto di Deborah Iurato accompagnata dalla Woman Orchestra & Gospel Choir. Il 16 novembre sarà volta di Monterosso Almo che ospiterà una tappa del “Parola Tour” di Giovanni Caccamo mentre il 23 novembre a Scicli sarà la volta del “Festival delle Belle Arti” con le esibizioni in Piazza Italia Anbeta, Amilcar, Francesca Tocca e Aaron. A Modica il 5 ottobre comincerà invece la prima edizione del Replay Music Festival, manifestazione che durerà otto settimane e che prevede le esibizioni di alcune delle migliori cover band siciliane. Si comincia con I Radiofreccia (Ligabue 5 ottobre), per proseguire con Pensiero (Pooh 12 ottobre), Rimmel (De Gregori 19 ottobre), Picciotti di Vasco (Vasco Rossi 26 ottobre), Speed of Sound (Coldplay 9 novembre), Onorata Società 16 novembre, Orchestra Luna Rossa (Orchestra Italiana 23 novembre) e i Millewatt (883 30 novembre). “Grazie alla sinergia istituzionali con gli enti locali e con le associazioni di categoria – ha dichiarato l’onorevole Abbate – siamo riusciti ad organizzare un bellissimo cartellone di eventi che porterà tanti spettatori nelle piazze interessate. Cercavamo una manifestazione che potesse riempire l’arco temporale che va dalla fine dell’estate all’inizio di dicembre quando cominciano gli eventi natalizi. Abbiamo scelto un comune montano, un comune ipparino ed uno appartenente alla zona sud della provinicia in rappresentanza di tutto il territorio ibleo. A Modica partirà invece quella che sarà la prima edizione di un festival destinato a crescere negli anni grazie alla popolarità sempre crescente delle cover band tra i giovani ed in meno giovani. Ci sarà anche un po’ di sana competizione visto che gli spettatori potranno votare online la loro band preferita che vincerà la prima edizione del festival. Ritengo questo il modo migliore per unire il Modica Summer Fest a ChocoModica e al Natale Modicano, formando un unico grande contenitore di eventi che porterà solo vantaggi al territorio e agli esercenti del centro storico”.