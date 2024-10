Vela, doppio appuntamento a Sferracavallo: si disputa la sesta tappa di Coppa Italia

Tre giorni di grande vela, da domani a domenica, nel golfo di Sferracavallo a Palermo. Due gli appuntamenti, la sesta tappa di Coppa Italia Techno 293 & IQFoil e il recupero della Coppa Prima Vela e della Coppa Presidente per la flotta Kids, che erano stati rinviati dopo non essere stati disputati lo scorso agosto, a Genova nell'ambito, dei Campionati italiani.Parteciperanno 214 surfisti dai circoli di tutta Italia. Di questi 48 saranno In gara per la classe IQFoil - il triplo rispetto alla scorsa tappa ospitata al CVSF - e 166 per la Techno293 suddivisi in Under 17, U15, U13, CH3, CH4, Plus ed Experience). Il primo segnale di inizio regata sarà dato, domani, dopo gli skipper meeting previsti alle ore 12. "Un ringraziamento doveroso - sottolinea Giuseppe Giunchiglia, presidente del Circolo Velico Sferracavallo, che organizza il doppio evento - alla Federazione italiana Vela, alla classe Techno 293 e IqFoil e a quanti contribuiscono al successo dell eregate presso il nostro Circolo. Tra qualche mese, ospiteremo il campionato europeo Nacra 17 e il campionato nazionale Formula18. A Dicembre sarà la volta della III edizione della Sferracavallo International Optimist Race"