Il Modica Calcio rafforza il reparto difensivo e annuncia l'ingaggio di Francesco Triolo, proveniente dal Bocale Calcio ADMO, Eccellenza calabra. Triolo, 24 anni, è un difensore centrale ex Igea Virtus. Il Modica, dunque, blinda la difesa con un giovane cresciuto in giovanili importanti come quelle della Ternana e della Reggina.