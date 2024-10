Il Consiglio comunale di Siracusa torna in aula martedì 8 ottobre alle 10 con all’ordine del giorno “Variazione del Bilancio di previsione 2024/2026 per assestamento generale, e salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 175, c. 8, e 193 D.Lgs. n. 267/2000”.

Sono in tutto 10 gli emendamenti presentati alla proposta approvata a luglio dalla Giunta.