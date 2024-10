In tre evasero dal carcere di Favignana, il giudice chiama in causa il Dap

Il giudice del tribunale diTrapani, Roberta Nodari, ha assolto il comandante della polizia penitenziaria Silvia Lupo e il direttore del carcere Renato Persico per l'evasione di tre detenuti nel 2017 dal penitenziario Giuseppe Barraco di Favignana. Nodari e Persico sono difesi, rispettivamente, dagli avvocati Donatella Buscaino, e Michele Cavarretta ed erano imputati per mancato controllo che avrebbe favorito la fuga. La procura ha chiesto l'assoluzione per entrambi e la trasmissione degli atti alla procura di Roma perché la contestazione andava rivolta all'amministrazione del Dap di allora visto che, il direttore e la dirigente della polizia penitenziaria più volte avevano scritto al Dap chiedendo interventi per la sicurezza della casa circondariale di Favignana. Anche per la procura la responsabilità dell'evasione non è da ricercare tra i due imputati ma nel direttore pro tempore del Dap. "Una sentenza che da fiducia a chi opera nelle periferie penitenziarie. Quante volte - dice Gioacchino Veneziano ,segretario generale della Uilpa polizia penitenziaria Sicilia -come sindacato nelle nostre visite nei luoghi di lavoro abbiamo segnalato al Dap, con apposite relazioni, non solo le carenze di organico, ma pure quelle strutturali".