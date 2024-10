Attività produttive, la Regione a Dubai con 9 imprese siciliane

Rafforzare le relazioni commerciali tra Sicilia ed Emirati Arabi Uniti: questo l'obiettivo di un incontro organizzato dall'assessorato regionale delle Attività produttive che si è tenuto a Dubai. All'iniziativa hanno partecipato nove aziende dell'Isola dei settori dell'edilizia, della cosmetica e dell'agrifood. Presenti i rappresentanti delle Camere di Commercio di Dubai e Abu Dhabi e l'ambasciatore italiano, Lorenzo Fanara.

"Questa missione - commenta l'assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo - rappresenta un passo fondamentale per valorizzare le nostre eccellenze imprenditoriali nei mercati internazionali. La Sicilia è una terra ricca di competenze e prodotti di alta qualità e adesso abbiamo gettato le basi per nuove opportunità di sviluppo e collaborazione con gli operatori economici degli Emirati. Il dialogo che abbiamo instaurato è solo l'inizio di un percorso che potrà generare sinergie importanti tra le nostre aziende e quelle emiratine".

Nel corso dell'incontro si è discusso delle modalità per rendere più semplice l'interazione e la cooperazione commerciale tra le realtà imprenditoriali siciliane e arabe, si legge in una nota. La missione si inserisce nell'ambito delle iniziative promosse dall'assessorato regionale per favorire l'internazionalizzazione delle imprese siciliane e stimolare la crescita economica del territorio attraverso una presenza più incisiva sui mercati esteri, sottolinea la nota.