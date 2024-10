In casa nascondeva armi e marijuana: arrestato a Francavilla di Sicilia

Con l'accusa di detenzione illecita di armi e possesso di sostanze stupefacenti, detenute ai fini dello spaccio, i Carabinieri della Stazione di Francavilla di Sicilia (Messina) e dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sicilia, hanno arrestato un uomo di 55 anni. Nella sua abitazione, i carabinieri hanno trovato e sequestrato una pistola calibro 8 con relativo munizionamento, illegalmente detenuta, e una carabina ad aria compressa, artigianalmente modificata nelle parti meccaniche, con munizioni. In casa anche 400 grammi di marijuana contenuta in 6 barattoli, di cui due occultati nel cassetto del comodino della camera da letto e gli altri quattro in un garage. La perquisizione è stata estesa anche ad un terreno nella disponibilità dell'indagato dove sono state trovate tre piante di cannabis, con infiorescenza e alte circa due metri, estirpate e sequestrate dai militari. L'uomo è stato condotto nel carcere di Messina Gazzi.