Donna trovata morta in casa: è giallo ad Alcamo

Una donna di 83 anni, Caterina Muscarello è stata trovata priva di vita nella sua abitazione ad Alcamo. Le circostanze del decesso rimangono ancora poco chiare, e la Polizia, che ha avviato le indagini, mantiene il massimo riserbo sull'accaduto. Al momento non si esclude nessuna pista, compresa quella di un possibile omicidio. La ricognizione cadaverica, eseguita dal medico legale, potrebbe rivelarsi decisiva per chiarire le effettive cause della morte.