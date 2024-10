Agganciato un peschereccio a Lampedusa con a bordo 193 migranti

Maxi sbarco, la notte scorsa, a Lampedusa dove, dopo il soccorso di un peschereccio, sono giunti 193 migranti tra eritrei, etiopi, marocchini, sudanesi, egiziani e siriani. A rintracciare, agganciare e condurre in porto il natante, salpato da Sabrata in Libia, sono stati militari della motovedetta Cp327 della guardia costiera. Il peschereccio è stato sequestrato. I migranti hanno riferito d'aver pagato da 7a 24 mila dinari libici per la traversata.