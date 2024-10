Castelvetrano dice sì alla proiezione del film 'Iddu' ispirato a Messina Denaro

Il film 'Iddu' che trae ispirazione dal rapporto epistolare tra Matteo Messina Denaro e Catello (nella realtà Antonio Vaccarino), verrà proiettato a Castelvetrano, paese natale del boss. Dopo il no del figlio di Vaccarino, Salvatore, a proiettare la pellicola nel suo cinema Marconi (unico in città), il sindaco Giovanni Lentini lo farà proiettare al teatro Selinus. Come scrivono oggi il Giornale di Sicilia e la Gazzetta del sud, all'interno del teatro comunale è stato effettuato un sopralluogo tecnico che ha dato esito positivo alla possibilità di proiettare il film. Dalla distribuzione fanno sapere che al momento non è stata ancora decisa la data della proiezione. Salvatore Vaccarino ha annunciato, intanto, che nel giorno in cui verrà proiettato 'Iddu' al Selinus, lui nel suo cinema proietterà il docufilm 'Falcone e Borsellino, il fuoco della memoria'.