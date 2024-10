Un operaio di 49 anni, Giovanni Casano, conosciuto come 'Lupin', 48 anni, rimasto ferito nell'esplosione del motore di una barca, a Punta sottile, a Lampedusa, e' morto dopo due mesi di agonia. L'uomo era uscito in mare insieme a un collega per provare l'imbarcazione su incarico dei proprietari. La morte e' avvenuta in un ospedale palermitano dove era stato ricoverato.