Emozioni a tinte forti tra Modica e Vittoria nel derby di Eccellenza. La spunta il Modica che batte il Vittoria per tre reti a due. Un successo meritato quello dei rossoblù di Pasquale Ferrara contro un Vittoria mai domo e che ha lottato in campo con il solito agonismo sostenuto da un b uon numero di tifosi. Per il Modica hanno segnato Arquin, Belluso e Idoyaga (nella foto). Sanchez e Agudjiak i marcatori del Vittoria.