Catania, cane antidroga scova 2,5 chili di marijuana in uno scooter

Proseguono in maniera capillare i controlli della Polizia di Stato volti a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti su tutto il territorio catanese.

Nel corso dei servizi serali, finalizzati alla prevenzione e al contrasto del consumo e dello spaccio di droga, gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Catania, coadiuvati dalla Squadra Cinofili, hanno arrestato in flagranza di reato un 35enne, pluripregiudicato catanese.

In particolare, acquisita la segnalazione di un’attività di spaccio in corso, i poliziotti si sono recati nell’abitazione dell’uomo, nel quartiere Picanello, per verificare la veridicità di quanto appreso.

L’uomo, che era in compagnia dei due figli piccoli, alla vista degli operatori ha consegnato spontaneamente 120 grammi di marijuana, conservata in un barattolo, adducendo di farne solo un uso personale.

Tuttavia, nel corso della perquisizione dell’abitazione e delle sue pertinenze, i poliziotti si sono insospettiti per la presenza sul balcone di una telecamera che inquadrava un motociclo parcheggiato in strada.

Nel frattempo, l’infallibile fiuto del cane antidroga “Maui” ha condotto i poliziotti proprio allo scooter, al cui interno, nel vano sotto sella, sono state rinvenute tre buste di marijuana per un peso totale di 2,5 kg.

L’uomo, che ha ammesso la proprietà della sostanza, è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, condotto presso la casa circondariale di Piazza Lanza.