Anci in Commissione Bilancio: 'sarebbero gravosi altri tagli ai Comuni'

"Ulteriori ipotesi di tagli sul comparto dei Comuni, o comunque di richiesta di contributo per il risanamento della finanza pubblica, diventerebbero veramente estremamente gravosi, soprattutto per tutta una serie di enti che hanno già difficoltà e sono già in crisi di vario genere": lo ha detto parlando nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato il delegato Anci per la finanza locale e sindaco di Novara, Alessandro Canelli.

"In tutti questi anni come Comuni ce la siamo cavata da soli.

Solo negli ultimi tre anni - ha aggiunto Canelli - abbiamo avuto maggiori risorse su tre temi specifici: servizi sociali, trasporto per disabili e asili nido.

Si tratta però di risorse vincolate. Ho voluto fare questa introduzione per farvi capire in che stato di salute è la finanza pubblica del comparto dei comuni e per farvi capire che in questo momento ulteriori ipotesi di tagli sul comparto o comunque richieste di contributo ai comuni per il risanamento della finanza pubblica diventerebbero veramente estremamente gravosi".

Nell'ultimo decennio abbiamo dato per gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica circa 14 miliardi di euro, compresi altri 6 del Fondo crediti di dubbia esigibilità, quindi riteniamo di aver fatto il nostro lavoro. Stiamo facendo il nostro lavoro anche sulla realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza pur con tutte le difficoltà che un piano straordinario di questo genere ha", ha sottolineato Canelli.