Un poliziotto, di cui non si conoscono al momento le generalità, ha ucciso un giovane a Crotone, nel quartiere "Lampanaro". L'agente nella stessa occasione, é rimasto ferito in modo grave. La dinamica dei fatti é in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri.

La vittima è Francesco Chimirri, residente a Crotone. Non si sa ancora se il poliziotto, nel momento in cui ha ucciso Chimirri, fosse in servizio.