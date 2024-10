Caltanissetta, Dusty premia 50 cittadini 'Ecoattivi'

È con grande piacere che annunciamo la premiazione del concorso locale Ecoattivi, promosso congiuntamente da Achab Group, Dusty e il Comune di Caltanissetta, nell'ambito di un'iniziativa volta a sensibilizzare la cittadinanza sui temi ambientali e promuovere pratiche sostenibili.

L’app Ecoattivi, sviluppata per creare una comunità di cittadini consapevoli e impegnati a migliorare le proprie abitudini ambientali, ha riscosso un notevole successo a Caltanissetta. Oltre 1.839 cittadini sono iscritti al concorso, e hanno accumulato nel corso dell’anno un totale di 3.089.519 ecopunti attraverso azioni sostenibili come la raccolta differenziata, la mobilità sostenibile e la riduzione dei rifiuti.

La partecipazione al concorso, sia locale che nazionale, era aperta a tutti i cittadini di Caltanissetta. I partecipanti hanno concorso per vincere un’auto elettrica nel concorso nazionale e i buoni spesa nel concorso locale, utilizzabili nei negozi aderenti della città. Il concorso ha visto 50 cittadini estratti vincere i buoni spesa del valore di 25 euro ciascuno, come riconoscimento per il loro impegno a favore della sostenibilità, contribuendo al contempo a sostenere l’economia locale.

La cerimonia di premiazione dei 50 cittadini vincitori si terrà mercoledì 9 ottobre 2024 alle ore 11 presso il foyer del Comune di Caltanissetta, alla presenza delle autorità locali, tra cui il Sindaco Walter Tesauro, il Responsabile dei Servizi Ambientali Dusty di Caltanissetta Mario Meli, i rappresentanti di Achab Group, e naturalmente i cittadini vincitori.

Ecoattivi è una community che promuove comportamenti virtuosi a beneficio dell'ambiente, incoraggiando i cittadini a sviluppare una maggiore consapevolezza e a modificare le proprie abitudini quotidiane. Tra le azioni premiate figurano la raccolta differenziata, l’utilizzo di mezzi di trasporto sostenibili e la riduzione dei rifiuti attraverso pratiche come il compostaggio domestico. La condivisione di questi valori promuove il senso di appartenenza alla comunità, rafforzando il legame con il territorio.

Attraverso l’app Ecoattivi, i partecipanti possono accumulare punti per ogni azione sostenibile, ottenendo biglietti virtuali per partecipare all’estrazione dei premi. Il concorso rappresenta un esempio virtuoso di come la tecnologia e le dinamiche di gioco possano essere utilizzate per diffondere una cultura della sostenibilità e incentivare i comportamenti positivi.

I risultati ottenuti dimostrano come piccoli gesti quotidiani possano fare una grande differenza.

Scarica l’App Ecoattivi e partecipa al nuovo concorso!

L’app è disponibile gratuitamente su tutti gli smartphone, sia su Android che iOS, e può essere scaricata anche dal sito www.ecoattivi.it.