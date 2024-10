Omicidio a Monreale, bracciante 69enne ucciso a colpi di fucile

Un bracciante agricolo Salvatore Di Salvo, 69 anni, è stato trovato morto in contrada Gambuca di Grisì in territorio di Monreale nel palermitano.

Il suo corpo era in aperta campagna all'interno di una automobile e ferito da alcuni colpi d'arma da fuoco, sembra fucile. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

L'hanno scoperto i suoi familiari che non riuscivano ad avere notizie del 69enne dopo che era uscito questa mattina per lavoro.