San Giovanni in Fiore, riassegnate 2 casi popolari occupate abusivamente

"L'amministrazione comunale di San Giovanni in Fiore ha riassegnato due alloggi popolari dell'Aterp a lungo occupati in maniera abusiva da assegnatari decaduti, che avevano trovato altra dimora ma mantenevano il possesso degli immobili in questione. La Polizia locale ha già verificato lo stato dei luoghi e i due alloggi verranno presto consegnati agli aventi diritto, sulla base della graduatoria di merito". Lo riferisce una nota dell'ufficio stampa del Comune.