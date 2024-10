Lite per futili motivi, ucciso con una coltellata a Napoli

Una lite per futili motivi è finita in tragedia. Il fatto è avvenuto la scorsa notte nel quartiere Materdei di Napoli. Mariano Pilato, 48 anni, è stato ucciso con un fendente. Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e dei Commissariati Dante e Decumani, hanno arrestato un 59enne, R.A., con l'accusa di omicidio.

Il fatto à accaduto in via Benedetto De Falco. Le immediate attività intraprese dal personale di Polizia hanno permesso di identificare l'uomo ritenuto responsabile dell'aggressione.

Sulla vicenda sono ancora in corso le indagini della polizia.