Rubano un'auto a Pietraperzia, bloccati a Siracusa: preso un minorenne, 2 fuggono

In tre, su un'auto risultata rubata, non si sono fermati all'alt della polizia di Siracusa. Dopo un inseguimento, il mezzo è finito contro un muro. Gli occupanti sono fuggiti, ma uno di loro, un minorenne, è stato arrestato e condotto all'Istituto minorile. Arresto non convalidato dal Gip. La vettura, che era stata rubata a Pietraperzia (Enna), è stata restituita al proprietario. E' accaduto nella notte tra giovedì e venerdì, in via Redentore. Il minorenne - con precedenti di polizia - deve rispondere di resistenza a pubblico ufficiale. Sono in corso indagini per individuare gli altri due soggetti.