Tentato omicidio nel reggino, 35enne ferito gravemente

Un uomo di 35 anni Paolo Azzarà, è stato ferito con un colpo di arma da fuoco nella notte a Melito Porto Salvo, nel reggino.

L'episodio sarebbe avvenuto al termine di una lite sulla quale, adesso, indagano i carabinieri che hanno già interrogato un amico di Azzarà, la persona che lo ha accompagnato in ospedale a Melito Porto Salvo dopo aver sentito lo sparo.

Successivamente Azzarà, colpito al collo, è stato trasferito al Gom di Reggio Calabria dove si trova ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva.

Avvertito il pm di turno, in attesa di poter interrogare anche la vittima, i carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica del tentato omicidio cercando riscontri rispetto alle dichiarazioni dell'amico che lo ha soccorso. Per quanto riguarda il contesto in cui è maturato il fatto di sangue, ancora è troppo presto per avere un'idea precisa. A causa delle frequentazioni del soggetto ferito, però, gli inquirenti non è escludono che dietro il ferimento possa esserci una questione di droga.

Il nome di Paolo Azzarà, infatti, alcuni anni fa è comparso nell'inchiesta "Random" della Direzione distrettuale antimafia su un traffico di sostanze stupefacenti gestito da un'organizzazione criminale che operava a Reggio Calabria e in provincia. In particolare, i pm avevano registrato alcune telefonate tra Azzar°, che non era indagato nell'inchiesta, e un soggetto accusato di essere uno spacciatore e condannato in appello a 8 di carcere.