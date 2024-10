Nuova inchiesta per corruzione sul governo di New York City

Nuova inchiesta per corruzione, ormai la quinta, sull'amministrazione di New York, la città più iconica e grande d'America: nel mirino del procuratore distrettuale di Manhattan l'affitto di immobili commerciali, scrive il New York Times.

Gli investigatori hanno sequestrato i telefoni di almeno cinque persone, tra cui Ingrid Lewis-Martin, consigliere capo del sindaco Eric Adams, Jesse Hamilton, alto funzionario immobiliare dell'amministrazione, e Diana Boutross, broker coinvolta negli affitti della città.

L'indagine si è concentrata almeno in parte su possibili tangenti, riciclaggio di denaro e altri reati.