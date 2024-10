Ragusa, "Domenica di Carta": all'Archivio di Stato si presenta libro su Caucana

Ritornano le iniziative del Ministero della Cultura, a cura dell’Archivio di Stato di Ragusa. In occasione della “Domenica di Carta”, che si svolgerà il 13 ottobre 2024, verrà presentato il libro di Giovanni Modica “Una vita tra le rovine. Caucana, oasi del mondo antico”. Nel corso della presentazione, l’autore ci accompagnerà nella quotidianità del villaggio di Caucana e degli altri insediamenti dell’isola, trattando l’interessante continuità della cultura bizantina, che ha lasciato nella nostra Sicilia un vasto patrimonio archeologico e architettonico dalle semplici morfologie. Una testimonianza, iniziata con l’approdo nelle coste ragusane per segnare un percorso di conquista lungo quattro secoli, ma anche un invito alla riflessione sull’importanza della conservazione del nostro patrimonio. Una narrazione che mantiene viva la testimonianza e la memoria storica, dal Medioevo fino all’Ottocento, riuscendo a fondere storia, arte e curiosità. Dopo i saluti istituzionali del Direttore dell’Archivio di Stato, dialogherà con l’autore Domenico Buzzone, già Direttore del Parco archeologico di Kamarina e Cava d’Ispica. La presentazione del libro avrà luogo domenica 13 ottobre 2024 alle ore 10,30 presso l’Archivio di Stato di Ragusa, in Viale del Fante, 7. Per l’occasione, l’Archivio resterà aperto al pubblico dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e sarà possibile visitare la mostra sul fondo “Ajosa Pepi Statella”, inaugurata il 28 settembre scorso.