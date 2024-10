Vertenza Ast, riunione in Prefettura a Palermo: sciopero scongiurato

Si è svolta in videoconferenza, alla Prefettura di Palermo, la seconda fase della procedura di raffreddamento e conciliazione in merito alla situazione dell'Azienda Siciliana Trasporti. L'incontro, come previsto dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del Trasporto Pubblico Locale, ha visto la partecipazione del Presidente dell'Ast Spa, dott. Alessandro Virgara; il Segretario Regionale di Faisa Cisal Sicilia, Romualdo Moschella e il Vice Prefetto, dott. Pietro Barbera.

Il confronto per la crisi dell'Ast

La vertenza è stata avviata a seguito delle numerose richieste di incontro e della decisione di affidare alcune tratte a vettori privati, il che ha portato Faisa Cisal Sicilia ad attivare la procedura di conciliazione. Positiva la ripresa del dialogo sindacale, grazie alla disponibilità mostrata dal nuovo Presidente di Ast Spa.

"Il confronto è stato trasparente e costruttivo - ha dichiarato il Segretario Regionale di Faisa Cisal Sicilia, Romualdo Moschella - focalizzato sugli interessi della società e dei suoi lavoratori, inclusi quelli in somministrazione".

I temi trattati

Durante la riunione sono state affrontate tutte le problematiche relative alla crisi aziendale, con l’obiettivo di trovare soluzioni a breve e medio termine. Tra i punti chiave discussi, ci sono i fondi da 18 milioni di euro previsti dal Decreto "Salva Ast" per il risanamento dei debiti, l'acquisto di nuovi autobus e la redazione di un piano di rientro da presentare ai sindacati. Inoltre, si punta alla trasformazione della società in house entro la prima settimana di aprile 2025, basandosi su una percorrenza di 11 milioni e 650mila chilometri.

Per quanto riguarda le nuove assunzioni, invece, Faisa Cisal ha sollecitato il Presidente a trovare soluzioni conformi alla normativa vigente, per tutelare i lavoratori in somministrazione che collaborano con Ast Spa da anni. La proposta sarà valutata dagli organi competenti nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità.

Gli impegni del Presidente di Ast

Il Presidente di Ast Spa ha garantito che, entro il mese di ottobre, tutte le tratte torneranno sotto la gestione diretta dell'Azienda, come previsto dal Programma di esercizio aziendale. Inoltre, si è impegnato a promuovere gli avanzamenti e le progressioni di carriera per il personale dipendente.

La soddisfazione del Segretario regionale Faisa Cisal Sicilia

"Grazie agli impegni presi dal dott. Virgara - ha concluso Moschella - l'incontro si è concluso con esito positivo, scongiurando così l'ipotesi di uno sciopero e con un primo segnale di ripresa".