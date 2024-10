Inviata de 'Le Iene' a processo per diffamazione: assolta a Catania

Il Giudice Monocratico del Tribunale di Catania (IV sezione penale) ha assolto Nina Palmieri, inviata della trasmissione “Le Iene” di Italia 1, dall’accusa di diffamazione a mezzo stampa per un servizio del 2019 relativo alla vicenda di nonna “Momi”. L’anziana catanese di 94 anni era stata tenuta in casa per anni da una figlia e dal nipote senza che le altre due figlie potessero vederla.

Palmieri, assistita dagli avvocati Stefano Toniolo e Federico Giusti dello Studio Martinez & Novebaci di Milano, era stata denunciata per diffamazione dall’Amministratore di sostegno dell’anziana signora. Il Tribunale ha assolto l’inviata de “Le Iene” perché “il fatto non sussiste”, disponendo il deposito delle motivazioni nei prossimi novanta giorni.