Inchiesta Pandora, ai domiciliari ex sindaco di Tremestieri

Passa dal carcere ai domiciliari l'ormai ex sindaco di Tremestieri Etneo, nel Catanese, Santi Rando, indagato nell'ambito dell'inchiesta Pandora. Il provvedimento è stato reso noto nella mattinata di oggi dal Tribunale del Riesame di Catania, che ha stabilito la misura alternativa alla detenzione in un istituto penitenziario per l'ex primo cittadino della città alle pendici dell'Etna. Adesso la prossima udienza è prevista con il rito abbreviato il prossimo 25 novembre.