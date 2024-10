Un camion si è ribaltato sull’autostrada A19 in direzione Palermo, in territorio di Belpasso. L’incidente ha provocato la chiusura per 3 ore della carreggiata, al km 179,800: il traffico è stato deviato con uscita obbligatoria a Motta Sant’Anastasia, lungo la strada statale 192, con rientro allo svincolo di Gerbini.