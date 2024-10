Sbarco di 49 migranti durante la notte al porto di Pozzallo. Tra gli immigrati anche due bambini, una donna e un non vedente. Alle operazioni di sbarco hanno collaborato volontari della Misericordia di Modica. Alcuni migranti presentavano princìpi di assideramento ma non è stato necessario il ricovero in ospedale. Lo sbarco è avvenuto intorno alle tre.