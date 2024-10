Volley Modica al debutto: domenica arriva Reggio Calabria

Sta per finire l'attesa in casa Volley Modica per l'inizio del sesto campionato di serie A3 consecutivo. Domenica prossima, infatti, il sestetto allenato da coach Enzo Distefano (nella foto), inizierà una nuova avventura nel campionato di Terza Serie, ospitando al “PalaRizza” la SportSpecialist Reggio Calabria dell'ex Marco Spagnol. Un match che come del resto tutte le gare del girone Blu del campionato di serie A3, nasconde delle insidie su cui Chillemi e compagni si dovranno fare trovare pronti.

La compagine reggina, infatti, è una neopromossa, che ha costruito un roster per ben figurare in serie A3. I biancoazzurri hanno già affrontato i calabresi in preseason nell'allenamento congiunto disputato qualche settimana fa al “PalaRizza”, ma quello di domenica prossima sarà un test di tutt'altra caratura.