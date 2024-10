Euro Cup di Pallanuoto, l'Ortigia vince al debutto ma con tanta fatica

Subito tre punti in Euro Cup, nel girone B per l'Ortigia di pallanuoto. Il successo casalingo è stato in bilico fino alla fine, contro i greci del Vouliagmeni, rivali consolidati degli ultimi anni per i biancoverdi. Dopo i quattro tempi, però, i tanti tifosi siracusani accorsi alla piscina "Paolo Caldarella" hanno potuto esultare per una vittoria di misura, 16-15, che rischiava d'evaporare nell'ultima frazione di gioco.La formazione allenata da Stefano Piccardo ha mostrato il meglio e il peggio di sé nella serata europea: da una parte una propensione offensiva di grande qualità e un'implacabile prolificità sotto porta, dall'altra tante amnesie e una preoccupante fragilità difensiva. A lungo aggressivi e attenti, i siciliani hanno toccato quattro reti di vantaggio all'inizio dell'ultimo quarto, salvo farsi recuperare incredibilmente questo scarto di gol. All'ultimo respiro la marcatura decisiva di Giribaldi e una parata da fenomeno del giovane Ruggiero, che tra i pali ha sostituito l'acciaccato Tempesti."Complimenti al Vouliagmeni, che è una squadra eccezionale -commenta il capitano dell'Ortigia, Christian Napolitano - che ci ha tenuto testa. È stata una grande partita, bella, pulita, giocata con grande agonismo. Certo, abbiamo preso quindici gol, e sono troppi, però contava conquistare i tre punti al debutto, il nostro è un girone di ferro. Possiamo vincere e perdere contro tutti. Vincevamo 14-10, sembrava chiusa e invece li abbiamo fatti rientrare. Siamo una squadra che fa soffrire, ma fa anche appassionare e divertire. Sicuramente dobbiamo lavorare tanto. Dobbiamo essere operai, combattere, lottare ogni giorno per questa squadra, in ogni competizione che affrontiamo".