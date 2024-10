A Modica la Notte Bianca Junior: sabato 19 ottobre dalle 17 alle 21 in corso Umberto

"La prima edizione della Notte Bianca Junior - afferma l'assessore alle Politiche sociali, Chiara Facello - è stata pensata ed è nata con l’intento di essere un felice e lungo momento di aggregazione. E con un solo obiettivo: regalare la nostra Città ai Bambini! Grazie all’apporto della Regione Sicilia ed all’impegno dell’onorevole Ignazio Abbate, la nostra Amministrazione assieme all’associazione Chora, con la direzione artistica di Caterina Spadola, il coinvolgimento dei quattro istituti comprensivi della Città, del Galilei Campailla, la collaborazione della nucleo di Protezione Civile comunale, del mondo dell’associazionismo ambientale, il gestore dei trasporti urbani e la Fondazione Garibaldi oltre a sponsor privati e a Confcommercio, ha promosso un’idea che ha nei più piccoli l’asse attorno a cui ruoteranno quattro e più ore di coinvolgimento. Dove i ‘grandi’ saranno spettatori ma anche attori di spalla ai veri protagonisti".

"Sabato prossimo - continua l'assessore - sarà la sintesi di un progetto che contrasta la povertà educativa per dare nuovi stimoli alla generazione del domani; l’evento che apre a nuove ed altre iniziative che verranno in altri luoghi della Città. Sarà un gioco ‘pensato’, per stare assieme, per conoscere e conoscersi in capacità e competenze, dividendo la nostra Città in poli dove ognuno di loro si sentirà protagonista. E se tocca a noi dare concretezza alle azioni da produrre, sta nei ragazzi la capacità di sognare, di vivere e condividere i sogni. Un programma dettagliato, con una miriade di cose da fare, da vedere, dove essere parte attiva nei 27 punti del centro di Modica che racchiudono i quattro poli: Natura, Racconti, Arte e Sport. E in ognuno di essi, attività continue e aggreganti, coinvolgenti, divertenti e dove stare assieme. In quella serena allegria che solo i più piccoli sanno trasmettere e sanno vivere”