Firenze, studentessa americana denuncia di essere stata violentata

Una studentessa americana di 18 anni ha raccontato di essere stata violentata a Firenze. È accaduto durante la notte tra giovedì e venerdì scorso quando la vittima è stata soccorsa dai medici del 118 intervenuti in una via del centro, dove, pochi minuti dopo, sono arrivati gli agenti di una volante. È una storia ancora tutta da chiarire quella accaduta alla ragazza, una delle tante studentesse che vengono dall'America per studiare in città, come scrive il "Corriere Fiorentino" che ha dato la notizia. Una parte di questa storia si sarebbe svolta in un locale del centro storico dove la giovane sarebbe andata a passare la serata, probabilmente assieme ad alcune amiche. Ma la giovane, che al momento dell'intervento era ancora sotto choc, non si sarebbe ancora decisa a sporgere una regolare denuncia. Sta di fatto che i ricordi di quella che doveva essere una serata spensierata e allegra, si sono ben presto trasformati in un trauma. La studentessa avrebbe infatti raccontato di essere andata sì in questo locale, dove avrebbe bevuto qualche bicchiere. Non è chiaro se la vittima abbia deciso di prendere qualche alcolico in più o se, il violentatore, l'abbia in qualche modo spinta a lasciarsi andare con l'alcol, scrive il "Corriere Fiorentino". La studentessa, trovata in evidente stato di ebrezza, avrebbe spiegato, nell'immediatezza dell'intervento del 118 e della polizia, di non riuscire neppure a fornire una descrizione del violentatore. Quello che si ricordava molto bene, però, è che lui l'ha convinta ad accompagnarla fuori dal locale, proponendo di riaccompagnarla a casa perché da sola, nel cuore della notte, non è bene girare per le strade del centro. A quel punto, però, approfittando della sua confusione, dovuta probabilmente all'alcol, il violentatore si sarebbe spogliato in strada e avrebbe abusato di lei. In una strada del centro storico. La polizia, in queste ore, sta analizzando le telecamere di sicurezza che si trovano non soltanto nel centro, ma anche all'interno del locale dove la giovane ha raccontato di aver passato la serata.